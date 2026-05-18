I Sassi del Sorriso tracce creative dei nonni di Corte Crivelli

I Sassi del Sorriso sono oggetti dipinti a mano, trovati nei parchi e lungo sentieri, spesso vicino a panchine o tra l’erba. Sono decorati con disegni di fiori, sorrisi, cuori e parole positive, e rappresentano le tracce lasciate dai nonni di Corte Crivelli. Questi sassi sono stati raccolti e decorati come modo per esprimere affetto e gentilezza, creando un percorso di piccoli messaggi visivi nel paesaggio urbano. La loro presenza si può notare in diverse parti del territorio comunale.

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