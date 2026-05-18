I Sassi del Sorriso tracce creative dei nonni di Corte Crivelli
I Sassi del Sorriso sono oggetti dipinti a mano, trovati nei parchi e lungo sentieri, spesso vicino a panchine o tra l’erba. Sono decorati con disegni di fiori, sorrisi, cuori e parole positive, e rappresentano le tracce lasciate dai nonni di Corte Crivelli. Questi sassi sono stati raccolti e decorati come modo per esprimere affetto e gentilezza, creando un percorso di piccoli messaggi visivi nel paesaggio urbano. La loro presenza si può notare in diverse parti del territorio comunale.
Sassi nei parchi, adagiati nell’erba, lungo un sentiero, o vicino a una panchina. Sono dipinti a mano, decorati con fiori, sorrisi, cuori, parole gentili. Non sono però semplici decorazioni lasciate per caso nei giardini pubblici, ma piccoli segni di attenzione nati alla Corte Crivelli, il centro diurno comunale dedicato agli anziani e gestito dalla cooperativa sociale Aeris. Si chiamano Sassi del Sorriso e sono il risultato di un progetto creativo. Un’iniziativa semplice, ma capace di creare legami tra persone e territorio, portando fuori dalle mura del centro un messaggio di partecipazione e comunità. Nel laboratorio d’arte, i nonni hanno trasformato le pietre in piccoli oggetti simbolici, uno diverso dall’altro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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