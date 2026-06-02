A Como saranno installati quattro nuovi autovelox fissi lungo le strade cittadine. Questi strumenti, posizionati temporaneamente, sono destinati a controllare la velocità dei veicoli per ridurre gli incidenti nel centro urbano.

Quattro nuovi autovelox fissi entreranno presto in funzione a Como, installati in via sperimentale per frenare gli eccessi di velocità e abbattere il tasso di incidentalità all’interno del centro abitato. Lo ha deliberato la Giunta Comunale, dando immediata attuazione alle linee guida stabilite dal decreto del prefetto dell’agosto 2024. Il Comandante della Polizia Locale è già stato incaricato di adottare i provvedimenti necessari per posizionare i rilevatori, rendendo l’atto immediatamente eseguibile. I dispositivi sorveglieranno le principali vie di ingresso e uscita dal capoluogo, storicamente considerati tra i più critici per il mancato rispetto dei limiti di velocità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corse in città. Quattro nuovi autovelox

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