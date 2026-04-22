Ciclismo giovanile La Francesco Baracca lancia quattro corse

Il ciclismo giovanile si prepara a un nuovo ciclo con l’annuncio di quattro gare da parte della società organizzatrice. A poche settimane dalla conclusione della 59ª edizione della Coppa Belricetto, sono stati comunicati i dettagli delle prossime competizioni che coinvolgeranno giovani ciclisti in diverse località. Le manifestazioni sono programmate nei prossimi mesi e coinvolgono diverse categorie di età, con il fine di promuovere lo sport tra i più giovani.

A poche settimane dalla riuscita organizzazione della 59ª edizione della Coppa Belricetto e della 73ª Coppa Senio, riservate alla categoria Juniores, la Sc Francesco Baracca guarda già ai prossimi appuntamenti che si susseguiranno nel corso della stagione, a conferma della qualità e della passione del movimento ciclistico emiliano-romagnolo. L’organizzazione delle gare della società presieduta da Ugo Zani, prosegue con un calendario ricco e articolato, dedicato in particolare alle competizioni giovanili. Quattro gli eventi riservati alla categoria Giovanissimi (5-12 anni) distribuiti lungo tutta l’annata sportiva: si inizierà il 19 aprile a Santa Maria in Fabriago, per proseguire il 16 maggio a Lugo, il 20 giugno a Sant’Agata sul Santerno e, infine, il 25 luglio a Bagnara di Romagna.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo giovanile. La Francesco Baracca lancia quattro corse Notizie correlate Omicidio in via Baracca, fermati quattro giovani albanesiUn giovane di 19 anni originario dell'Albania è finito in carcere: sarebbe lui, secondo gli inquirenti, il principale indiziato dell'omicidio di... Panoramica sull’argomento Si parla di: Dai Giovanissimi alla Lugo-San Marino: una stagione in volata per la Sc Francesco Baracca. Ciclismo giovanile. La Francesco Baracca lancia quattro corseA poche settimane dalla riuscita organizzazione della 59ª edizione della Coppa Belricetto e della 73ª Coppa Senio, riservate alla categoria Juniores, la Sc Francesco Baracca guarda già ai prossimi ... sport.quotidiano.net Dai Giovanissimi alla Lugo-San Marino: una stagione in volata per la Sc Francesco BaraccaDopo Coppa Belricetto e Coppa Senio, la società lughese prepara quattro appuntamenti dedicati al vivaio tra Fabriago, Lugo, Sant’Agata sul Santerno e Bagnara, prima del gran finale con la storica cors ... ilnuovodiario.com