Ciclismo giovanile La Francesco Baracca lancia quattro corse

Da sport.quotidiano.net 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclismo giovanile si prepara a un nuovo ciclo con l’annuncio di quattro gare da parte della società organizzatrice. A poche settimane dalla conclusione della 59ª edizione della Coppa Belricetto, sono stati comunicati i dettagli delle prossime competizioni che coinvolgeranno giovani ciclisti in diverse località. Le manifestazioni sono programmate nei prossimi mesi e coinvolgono diverse categorie di età, con il fine di promuovere lo sport tra i più giovani.

A poche settimane dalla riuscita organizzazione della 59ª edizione della Coppa Belricetto e della 73ª Coppa Senio, riservate alla categoria Juniores, la Sc Francesco Baracca guarda già ai prossimi appuntamenti che si susseguiranno nel corso della stagione, a conferma della qualità e della passione del movimento ciclistico emiliano-romagnolo. L’organizzazione delle gare della società presieduta da Ugo Zani, prosegue con un calendario ricco e articolato, dedicato in particolare alle competizioni giovanili. Quattro gli eventi riservati alla categoria Giovanissimi (5-12 anni) distribuiti lungo tutta l’annata sportiva: si inizierà il 19 aprile a Santa Maria in Fabriago, per proseguire il 16 maggio a Lugo, il 20 giugno a Sant’Agata sul Santerno e, infine, il 25 luglio a Bagnara di Romagna.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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