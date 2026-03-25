Da quando è iniziata la primavera, sono state aumentate le corse dei battelli sul Lago di Como, tra Lecco e Bellagio. Attualmente, ci sono quattro viaggi ogni giorno durante la settimana e sette nelle giornate di domenica e festivi. Questa variazione si applica sia alle rotte principali che a quelle nel ramo lecchese del lago.

Con l'inizio della primavera e della bella stagione aumentano le corse dei battelli sul Lago di Como e sul nostro ramo lecchese. La Navigazione ha reso noto l'orario che sarà in vigore dal 23 marzo al prossimo 31 maggio 2026. Sono sette le corse che da Lecco partono verso Bellagio, quattro durante i giorni feriali e tre aggiuntive nei festivi che portano il totale della domenica a sette. La prima è alle 8.25, l'ultima alle 18.45. Sulla direzione opposta non cambia il numero, quattro dal lunedì al sabato e sette alla domenica: il primo battello arriva all'imbarcadero lecchese alle 9.55, l'ultimo alle 20.11. Non cambiano nemmeno gli scali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Navigazione sul lago: fra Lecco e Bellagio quattro corse quotidiane, sette alla domenica

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