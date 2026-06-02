Corsa promozione L’Under 17 finisce ko a Gubbio ma spera nel match di ritorno

L’Under 17 ha perso l’incontro a Gubbio, ma mantiene speranze per la partita di ritorno. L’Under 16 è uscita dai play-off, mentre l’Under 15 si è qualificata per le semifinali.

L’Under 16 saluta i play off, l’Under 17 perde ma spera nel ritorno, l’Under 15 è invece già in semifinale. E sono stati definiti gli accoppiamenti delle semifinali dei playoff del Campionato nazionale Under 15 Serie C. Il Perugia, che nel precedente turno ha incontrato la Ternana, se la vedrà con l’Alcione Milano, che ha superato la Pro Vercelli 2-1 in casa nel ritorno (l’andata era terminata 0-0). L’altra sfida sarà tra il Monopoli (che ha conquistato la semifinale superando il Benevento 1-0) e l’Albinoleffe, che ha battuto 2-1 il Trento. È stata una domenica con pochi sorrisi per le formazioni giovanili del Perugia. Si ferma ai quarti di finale il percorso playoff del Perugia Under 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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