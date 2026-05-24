La squadra Primavera del Perugia si è fermata in semifinale dei play-off, perdendo contro il Modena. La partita è terminata con qualche momento di tensione negli ultimi minuti. La stagione della squadra era stata molto positiva fino a quel punto, ma il sogno di passare in finale si è interrotto in questa fase. La partita si è conclusa con il risultato che ha eliminato i ragazzi dalla corsa alla promozione.

Finisce in semifinale, con un po’ di tensione nel finale, il sogno promozione della Primavera del Perugia, autori comunque di una stagione strepitosa. Il Modena passa in rimonta 2-1 al “Paolo Rossi”, al termine di una partita in cui i ragazzi di Giorgi hanno creato molte occasioni, pagando oltremodo alcuni episodi sfortunati contro avversari comunque di livello, che hanno concluso al terzo posto la stagione regolare del Girone A. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma è il Perugia ad andare più vicino al gol con il colpo di testa di Giardino, che manda il pallone di poco oltre la porta. Grifoni in vantaggio al 18? con una bella azione conclusa da Ciani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Semifinali play off. Si ferma la corsa-promozione. Primavera ko con il Modena

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ATLETICO TRAVOLGENTE: ANTALDI KO E SEMIFINALE PLAYOFF CONQUISTATA DA PRIMA

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