Corsa clandestina fermata nel Catanese l' attivista Rizzi | Attività criminali non folklore

Durante un'operazione congiunta di polizia e carabinieri nei territori di Paternò e Adrano, sono state fermate alcune corse clandestine. Un attivista per i diritti degli animali ha commentato che queste attività sono criminali e non semplici manifestazioni folkloristiche. La polizia ha confermato l'intervento, senza fornire ulteriori dettagli sui numeri o sui soggetti coinvolti. La questura di Catania ha ricevuto un ringraziamento ufficiale dall’attivista per l’intervento.

A seguito dell'operazione congiunta eseguita domenica scorsa dalla polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri nei territori di Paternò e Adrano, l'attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi ha diffuso una nota ufficiale per esprimere il proprio ringraziamento alla questura di catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Corsa clandestina di cavalli nel Catanese, polizia la segue con droni e la blocca

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