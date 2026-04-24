Blitz interforze in un pub del Catanese | sospesa l’attività per lavoro nero e irregolarità antincendio

Durante un intervento congiunto in un pub della provincia di Catania, sono state riscontrate irregolarità legate al lavoro nero e alle normative antincendio. L’attività è stata immediatamente sospesa, e sono stati avviati controlli per verificare le condizioni di sicurezza e la regolarità occupazionale. L’operazione ha visto la partecipazione di militari, ispettori del lavoro, tecnici dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.

Un controllo congiunto tra i militari della stazione di San Giovanni La Punta e quelli del nucleo antisofisticazione e sanità e nucleo ispettorato del lavoro di Catania, assieme ai tecnici del corpo nazionale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e alla guardia di finanza del 1°.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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