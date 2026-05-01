Angela sulla Flotilla per Gaza fermata l’attivista bolognese dei Municipi Sociali

Nella notte di mercoledì 29 aprile, la Marina israeliana ha intercettato la nave della Global Sumud Flotilla a circa settanta miglia da Creta. Tra le persone fermate a bordo c’era anche Angela Marsano, attivista bolognese dei Municipi Sociali. La missione navale aveva come obiettivo quello di rompere l’assedio su Gaza. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle conseguenze dell’arresto o sulle condizioni delle persone a bordo.

C’è anche Angela Marsano, attivista bolognese dei Municipi Sociali, tra le persone fermate a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione navale partita per rompere l’assedio su Gaza e intercettata nella notte di mercoledì 29 aprile dalla Marina israeliana a circa settanta miglia da Creta.La.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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