Il 31 maggio si è conclusa la quattordicesima edizione del Campionato Italiano di Cheese Rolling sui prati di San Valentino di Brentonico. La gara ha visto partecipanti che sono scivolati e caduti durante la discesa di una ruota di formaggio lungo una ripida collina. Diverse persone sono finite a terra, alcune con lievi ferite. La competizione ha attirato pubblico e appassionati, con i partecipanti che hanno affrontato la sfida all’equilibrio lungo il percorso.

Si è conclusa il 31 maggio la quattordicesima edizione del Campionato Italiano di Cheese Rolling, la spettacolare competizione andata in scena sui prati di San Valentino di Brentonico, località montana del comune di Brentonico, situata tra i 1.195 e i 1.583 metri di altitudine sul versante trentino del Monte Baldo. La manifestazione si ispira alla celebre gara britannica che ogni anno attira migliaia di appassionati e curiosi sulle iconiche colline di Cooper’s Hill, nel Gloucestershire, in Inghilterra. Il regolamento della competizione è tanto semplice quanto adrenalinico: una forma di formaggio del peso di circa cinque chilogrammi viene fatta rotolare lungo un ripido pendio e i partecipanti si lanciano all’inseguimento, sfidando equilibrio e gravità nel tentativo di tagliare il traguardo per primi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corsa al formaggio tra cadute e sfida all’equilibrio: ecco il campionato italiano di “Cheese Rolling” – VIDEO

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