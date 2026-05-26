Ogni anno, centinaia di persone si lanciano da Cooper’s Hill nel Gloucestershire per partecipare alla corsa di formaggi. La competizione prevede di inseguire un formaggio che rotola giù per la collina, mettendo in scena una delle tradizioni più pazze e popolari. L’evento si svolge regolarmente e si ripete con cadenza annuale, attirando partecipanti da diverse zone. La prossima edizione è prevista per il 2026.

Si tratta ormai di una tradizione: ogni anno, centinaia di "atleti" si lanciano da Cooper’s Hill, nel Gloucestershire, per afferrare una forma di formaggio che corre giù per la collina. I salti che fanno sono impressionanti!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cheese Rolling 2026: al via la corsa più pazza di sempre

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Cheese Rolling at Coopers Hill!

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