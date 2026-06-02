Due uomini sono stati fermati e sono sotto inchiesta per aver dato fuoco a un'auto, causando la morte di due braccianti carbonizzati all'interno. L'interrogatorio in questura ha portato alla loro identificazione e alle accuse di omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, i sospetti avrebbero bloccato le portiere dell’auto prima di appiccare il fuoco. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

Due cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pachistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato., Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui i due sono stati sottoposti nella Questura di Cosenza dove sono stati portati nella serata di lunedì 1 giugno dopo essere stati fermati a Villapiana. Gli investigatori della Squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Braccianti carbonizzati in auto, fermati due connazionali: "Hanno dato fuoco dopo aver bloccato le portiere"

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Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino: le vittime sarebbero migranti

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