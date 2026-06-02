Due cittadini pakistani sono stati fermati a Cosenza con l’accusa di aver ucciso due braccianti carbonizzati in un’auto. Le telecamere di sorveglianza mostrano i sospettati mentre bloccano il veicolo e appiccano il fuoco. L’incendio ha provocato la morte dei due uomini, di nazionalità non specificata. Le indagini proseguono per accertare eventuali motivi e collegamenti tra i fatti.

Le telecamere avrebbero ripreso i sospettati mentre bloccano il minivan e appiccano il rogo. Le vittime erano quattro braccianti agricoli pakistani Sono stati fermati due uomini pakistani a Villapiana, in provincia di Cosenza, sospettati di essere i responsabili della morte dei 4 braccianti l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Braccianti carbonizzati in auto, fermati due pakistani a Cosenza, accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato

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Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino: le vittime sarebbero migranti

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Due cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pachistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. x.com

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