Coppia di escursionisti in difficoltà durante la traversata | è il bed and breakfast a chiamare i soccorsi

Nel pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, le squadre di soccorso alpino sono intervenute per una coppia di escursionisti in difficoltà durante una traversata da Varzo a San Bernardo passando per il Passo Variola. La chiamata ai soccorsi è partita dal bed and breakfast in cui alloggiavano i due, che si trovavano in difficoltà durante il percorso. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Intervento in corso del soccorso alpino. Nel pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, le stazioni di Bognanco e Domodossola sono state allertate per una coppia di escursionisti, olandesi, che stava percorrendo la traversata da Varzo a San Bernardo via Passo Variola. In prossimità del passo in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Cercando una coppia tedesca dal West Highland Way reddit

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Coppia di escursionisti in difficoltà durante la traversata: è il bed and breakfast a chiamare i soccorsiSono partite squadre da Bognanco e anche da Varzo. A loro si è unito anche il soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco. Una volta raggiunti, all'Alpe Paione, i due sono stati ... novaratoday.it

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