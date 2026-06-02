Coppia di escursionisti in difficoltà durante la traversata | è il bed and breakfast a chiamare i soccorsi

Da novaratoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, le squadre di soccorso alpino sono intervenute per una coppia di escursionisti in difficoltà durante una traversata da Varzo a San Bernardo passando per il Passo Variola. La chiamata ai soccorsi è partita dal bed and breakfast in cui alloggiavano i due, che si trovavano in difficoltà durante il percorso. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

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Intervento in corso del soccorso alpino. Nel pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, le stazioni di Bognanco e Domodossola sono state allertate per una coppia di escursionisti, olandesi, che stava percorrendo la traversata da Varzo a San Bernardo via Passo Variola. In prossimità del passo in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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