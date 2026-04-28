Truffa dei Bed&breakfast Coppia seriale | se ne vanno senza pagare

Una coppia è stata segnalata più volte nelle ultime settimane per aver soggiornato in bed and breakfast senza saldare il conto. Gli albergatori di Vicopisano, così come alcuni gestori di strutture a Pisa, hanno denunciato comportamenti ripetuti da parte della stessa coppia, che si presenta come ospite e poi lascia l’alloggio senza effettuare il pagamento. Le forze dell’ordine conoscono già i dettagli di questa situazione, che riguarda diverse strutture della zona.

Vicopisano, 28 aprile 2026 – Dormono e poi se ne vanno senza pagare. È un raggiro segnalato più volte sul territorio di Vicopisano, ma anche a Pisa e la coppia - da quanto è stato ricostruito dai piccoli imprenditori - sarebbe la solita e già conosciuta dalle forze dell’ordine. Sfoghi raccolti anche dal Comune di Vico che ha deciso di pubblicare un post nella pagina ufficiale dell’amministrazione sull’argomento per mettere in guardia tutti. Lo spiega la vicesindaca e assessora Fabiola Franchi. Quante sono le strutture ricettive a Vico? «Secondo l’Osservatorio turismo Toscana passano da oltre 50 (53) a più di 80 (87) nei periodi di maggiore afflusso.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Multi SubThe Neighbor Upstairs Kept Raving All Night—So I Made Him Pay

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