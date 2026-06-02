Durante il fine settimana ad Alcobendas, vicino a Madrid, l’Italia ha ottenuto risultati importanti nelle competizioni di arrampicata. Camilla Moroni ha raggiunto la finale nel Boulder, mentre Giulia Randi, Beatrice Colli e Matteo Zurloni si sono qualificati per le fasi finali nella disciplina Speed. La partecipazione azzurra si è distinta in entrambe le specialità, confermando il buon momento della nazionale italiana in questa tappa della Coppa del Mondo.

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Italia ad Alcobendas, alle porte di Madrid. Camilla Moroni centra la finale nella Coppa del Mondo Boulder, mentre nella Speed arrivano tre qualificazioni alle fasi decisive con Giulia Randi, Beatrice Colli e Matteo Zurloni. Bilancio positivo per la spedizione italiana nella tappa di Coppa del Mondo Boulder e Speed andata in scena al Polideportivo Municipal di Alcobendas, vicino Madrid. Gli azzurri hanno ottenuto risultati importanti in entrambe le specialità, conquistando complessivamente quattro presenze nelle finali tra Boulder e Speed. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Coppa del Mondo di arrampicata, poker azzurro a Madrid: Moroni in finale nel Boulder, Randi, Colli e Zurloni protagonisti nella Speed

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