Un ex giocatore dei Lakers, noto come uno dei più grandi difensori della storia NBA, è stato coinvolto in un episodio in cui si è verificato un alterco con la moglie. La vicenda ha portato all’arresto dell’uomo, che è stato accusato di aver alzato un pugno durante un confronto familiare. La sua carriera include cinque titoli vinti con la squadra di Los Angeles e un’esperienza come allenatore nel basket femminile.

La storia dello sport è piena di fortunate coincidenze. Quante volte uno scout si è recato a vedere quello che riteneva essere l'oggetto dei desideri salvo scoprire un altro talento che diventa poi il vero fenomeno? La storia cestistica di Michael Cooper è uno dei tanti esempi. "Jerry West venne in New Mexico per vedere Marvin Johnson, un mio compagno di squadra - ha ricordato recentemente Cooper -. Penso che volesse valutarlo a fondo e credo che, mentre lo osservava, abbia notato anche me. Quindi, quando arrivò il draft, se Chicago non avesse scelto Marvin, i Lakers lo avrebbero preso e probabilmente sarei finito da qualche altra parte. Invece Chicago lo chiamò al secondo giro e West al terzo prese me. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cooper, lo "stopper" dei Lakers. Il fratello ucciso e quel pugno alzato verso la moglie

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