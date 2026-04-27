25 Aprile Ferdinandi | Pugno alzato ha significato semplice e profondo non è gesto contro qualcuno

Da perugiatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“È mio nonno ad avermi insegnato che Bella ciao si canta con il pugno alzato perché è il simbolo della Resistenza, della libertà dei popoli, dei diritti conquistati". Queste le parole della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi che, sui social, rivendica a gran voce il vero significato di quel.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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