Contromano con l' auto verso il centro città | interviene la polizia di Stato
Un'auto è stata trovata contromano in via Tenente Roberto Antonucci a Mesagne. La polizia di Stato è intervenuta per bloccare il veicolo e gestire la situazione. La strada collega il centro città alla provinciale per San Vito dei Normanni. Non si sono registrati feriti o incidenti al momento. La presenza delle forze dell’ordine ha causato temporanei disagi al traffico locale. La vettura è stata rimossa e sono in corso accertamenti sulla condotta del conducente.
MESAGNE - Attimi di caos in via Tenente Roberto Antonucci a Mesagne, strada che dal centro cittadino conduce alla provinciale per San Vito dei Normanni. Questa sera, martedì 2 giugno, intorno alle ore 21, un uomo di età avanzata ha imboccato la via in controsenso con la propria auto, provocando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Auto contromano nel tunnel della superstrada: la collisione evitata per miracolo
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