Contromano con l' auto verso il centro città | interviene la polizia di Stato

Notizia in breve

Un'auto è stata trovata contromano in via Tenente Roberto Antonucci a Mesagne. La polizia di Stato è intervenuta per bloccare il veicolo e gestire la situazione. La strada collega il centro città alla provinciale per San Vito dei Normanni. Non si sono registrati feriti o incidenti al momento. La presenza delle forze dell’ordine ha causato temporanei disagi al traffico locale. La vettura è stata rimossa e sono in corso accertamenti sulla condotta del conducente.