Auto contromano sulla strada verso l' aeroporto di Bari | sfiorato impatto con altro veicolo

Un’auto ha percorso in senso contrario una strada vicino all’aeroporto di Bari Palese, sfiorando per pochi metri l’impatto con un altro veicolo. L’incidente si è verificato questa mattina, creando momentaneamente disagi al traffico nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la presenza di forze dell’ordine sul posto ha segnalato la necessità di gestire la situazione e di verificare le cause dell’episodio.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di Pasquetta. A segnalare l'accaduto è stato un tassista che, in quel momento, si trovava a pochi metri dal mezzo Un'auto ha imboccato contromano, fortunatamente per pochi metri, una strada nelle vicinanze dell'aeroporto di Bari Palese. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di Pasquetta. A segnalare l'accaduto è stato un tassista che, in quel momento, si trovava a pochi metri dal mezzo. Nel filmato si nota la vettura prendere, in modo errato, la carreggiata che procede in senso opposto. A segnalare lo sbaglio è stato il tassista che con il clacson ha avvertito l'automobilista. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Auto contromano sulla strada dall'aeroporto di Bari alla Statale 16: impatto evitato per un soffioUn'auto contromano lungo la strada che dall'aeroporto di Bari conduce verso la Statale 16 a Palese.

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Temi più discussi: Triuggio, la nuova pericolosa moda delle auto contromano: l’allarme dei residenti; Grigioni, 4 veicoli coinvolti in un incidente; L'auto contromano in tangenziale, poi lo schianto frontale: traffico nel caos e chilometri di coda; Auto in contromano tra Zoagli e Rapallo, tre feriti.

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Auto in contromano tra Zoagli e Rapallo, tre feritiMomenti di panico sulla strada tra Zoagli e Rapallo, per un incidente che ha coinvolto tre autovetture. L'incidente è nato poiché una delle tre automobili procedeva in contromano sull'Aurelia, ... primocanale.it

Sorpassi azzardati, strade imboccate in contromano, semafori rossi e velocità che raggiungevano punte di circa 140 chilometri all'ora. I carabinieri hanno inseguito un'automobile con a bordo un 40enne che non si è fermato all'alt e che alla fine è stato arrestat facebook

CHIVASSO - In monopattino contromano va a sbattere contro l'auto del comandante della polizia locale x.com