Auto contromano sulla strada verso l' aeroporto di Bari | sfiorato impatto con altro veicolo

Da baritoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto ha percorso in senso contrario una strada vicino all’aeroporto di Bari Palese, sfiorando per pochi metri l’impatto con un altro veicolo. L’incidente si è verificato questa mattina, creando momentaneamente disagi al traffico nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la presenza di forze dell’ordine sul posto ha segnalato la necessità di gestire la situazione e di verificare le cause dell’episodio.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di Pasquetta. A segnalare l'accaduto è stato un tassista che, in quel momento, si trovava a pochi metri dal mezzo Un'auto ha imboccato contromano, fortunatamente per pochi metri, una strada nelle vicinanze dell'aeroporto di Bari Palese. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di Pasquetta. A segnalare l'accaduto è stato un tassista che, in quel momento, si trovava a pochi metri dal mezzo. Nel filmato si nota la vettura prendere, in modo errato, la carreggiata che procede in senso opposto. A segnalare lo sbaglio è stato il tassista che con il clacson ha avvertito l'automobilista. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Auto contromano sulla strada dall'aeroporto di Bari alla Statale 16: impatto evitato per un soffioUn'auto contromano lungo la strada che dall'aeroporto di Bari conduce verso la Statale 16 a Palese.

Leggi anche: Auto si scontra con un lupo, Federico: “Impatto violento, erano in tre sulla strada”

Temi più discussi: Triuggio, la nuova pericolosa moda delle auto contromano: l’allarme dei residenti; Grigioni, 4 veicoli coinvolti in un incidente; L'auto contromano in tangenziale, poi lo schianto frontale: traffico nel caos e chilometri di coda; Auto in contromano tra Zoagli e Rapallo, tre feriti.

auto contromano sulla stradaAuto contromano sulla SS640: evitata tragedia grazie alla Polizia StradaleMomenti di forte pericolo nella serata di ieri lungo la strada statale 640 Caltanissetta–Agrigento, dove un’autovettura ha ... radiocl1.it

auto contromano sulla stradaAuto in contromano tra Zoagli e Rapallo, tre feritiMomenti di panico sulla strada tra Zoagli e Rapallo, per un incidente che ha coinvolto tre autovetture. L'incidente è nato poiché una delle tre automobili procedeva in contromano sull'Aurelia, ... primocanale.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.