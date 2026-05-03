Scopaia ferito con un machete dopo una lite in via Città del Vaticano | interviene la polizia

Venerdì sera in via Città del Vaticano a Scopaia si è verificata una lite durante la quale una persona è rimasta ferita con un machete. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le verifiche necessarie. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o sullo stato di salute della vittima. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Attimi di paura quelli vissuti in via Città del Vaticano (Scopaia), dove una lite è culminata con una persona ferita da un machete nella serata venerdì 1 maggio. Secondo quanto ricostruito, l'uomo è stato trovato a terra dai volontari della Misericordia Livorno Sud Antignano, giunti insieme.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Scopaia, la lite degenera e viene ferito con un machete: interviene la poliziaAttimi di paura quelli vissuti in via Città del Vaticano (Scopaia), dove una lite è culminata con una persona ferita da un machete nella serata... Roma: 48enne con machete a casa dell’ex, ferito dopo lite con padre e fratello, due arrestiMomenti di paura si sono verificati ieri sera in via di Valle Aurelia, situata nella zona Aurelio di Roma.