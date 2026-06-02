Le forze di controllo hanno eseguito verifiche in una struttura per anziani a Fiumefreddo di Sicilia. L’intervento ha coinvolto i Carabinieri e reparti specializzati, con controlli su capienza e conformità delle regole. Sono state controllate le condizioni della struttura e il rispetto delle normative vigenti. Nessun dettaglio su eventuali irregolarità o sanzioni è stato reso pubblico. L’operazione rientra in attività di controllo periodico delle strutture assistenziali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento congiunto delle forze di controllo. A Fiumefreddo di Sicilia si è svolta un’operazione di verifica all’interno di una comunità alloggio per anziani, condotta dai Carabinieri insieme ai reparti specializzati. L’attività ha visto il coinvolgimento di Arma dei Carabinieri, del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro), con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme a tutela delle persone più vulnerabili, in particolare gli anziani ospiti delle strutture assistenziali. Irregolarità rilevate nella capacità della struttura. Durante l’ispezione sono emerse difformità tra la capienza massima autorizzata e quanto dichiarato nella documentazione ufficiale della struttura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli in una struttura per anziani a Fiumefreddo di Sicilia: verifiche su capienza e regolarità

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