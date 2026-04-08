Controlli a tappeto per le festività di Pasqua | verifiche su strada e anche in mare

Durante le festività di Pasqua, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli lungo tutto il territorio, effettuando verifiche sia sulle strade che in mare. Le operazioni si sono svolte in diverse località, coinvolgendo attività di vigilanza e controlli mirati per garantire il rispetto delle norme vigenti. Le verifiche sono state effettuate in vari punti strategici, con l’obiettivo di monitorare il rispetto delle regole durante le festività.

Le festività pasquali hanno portato un'intensificazione dei controlli delle forze dell'ordine da nord a sud del territorio pontino, su strada e anche in mare. I controlli di Pasquetta: posti di blocco e denunce nel sud pontinoI carabinieri della compagnia di Formia in particolare, con l'impiego. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Controlli a tappeto in discoteca: verifiche su sicurezza e rispetto delle norme Ramacca, maxi controlli dei carabinieri: verifiche a tappeto e un denunciatoProsegue l’attività di prevenzione e controllo nel territorio della provincia di Catania. Temi più discussi: Controlli a tappeto tra Susa, Sestriere e Collegno: tre arresti per spaccio, controllate oltre 50 auto; Controlli a tappeto dei carabinieri. Identificate oltre 400 persone. Dodici denunce e furti sventati; Controlli a tappeto a Mascalucia e Gravina: 88 persone identificate e sanzioni per quasi 20 mila euro; Controlli a tappeto tra ristoranti e centri scommesse: sanzioni per alcol venduto oltre l'orario. Controlli a tappeto nei luoghi della movida: sanzioni per 2.600 euro a FloridiaControlli a tappeto nei luoghi della movida a Floridia. Li hanno eseguito gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Polizia presso gli esercizi pubblici del territorio su disposizion ... siracusaoggi.it Controlli a tappeto nel palermitano, 16 denunce e sanzioni per oltre 23 mila euroI Carabinieri del Reparto Territoriale di Palermo, supportati dalle Stazioni dipendenti, dal Nucleo Ispettorato del Lavoro e dalle Unità Cinofili, ... 98zero.com Controlli della Guardia di Finanza del servizio navale di Porto Ceresio: scoperti 39 chalet abusivi sul lago di Comabbio. - facebook.com facebook #Roma. Controlli contraffazione all'Esquilino, sequestrate calzature per bambini -- #GdF x.com