A Fiumefreddo di Sicilia, le forze dell’ordine hanno circondato un edificio e proceduto all’irruzione, portando all’arresto di un uomo di 57 anni. La persona, già condannata a 13 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, era latitante da tempo. Il blitz è stato documentato da un video che mostra le fasi dell’intervento e l’arresto sul posto.

È stato arrestato un latitante di Catania, esponente del clan Mazzei, condannato a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati. L’uomo, di 57 anni, è stato individuato e catturato a Fiumefreddo di Sicilia grazie a un’operazione della Squadra mobile catanese, supportata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato. La fuga e la condanna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto dopo un’intensa attività investigativa che ha visto impegnati gli agenti della Squadra mobile di Catania e il personale specializzato del Servizio centrale operativo. Lo scorso 8 gennaio, il latitante era stato condannato in via definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Latitante catturato a Fiumefreddo di Sicilia, il video del blitz: edificio circondato, irruzione e arresto

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