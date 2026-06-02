Controlli del weekend a Riccione | nove incidenti otto segnalati per droga e sei patenti ritirate

Nel fine settimana a Riccione sono stati segnalati nove incidenti stradali, di cui otto collegati all’uso di droga. Durante i controlli, sono state ritirate sei patenti di guida. La polizia locale ha effettuato verifiche in diverse zone della città, concentrandosi sulla prevenzione di comportamenti pericolosi e sulla repressione di attività illecite legate alla microcriminalità.

Il fine settimana appena trascorso ha visto un significativo dispiegamento di forze da parte del Corpo intercomunale di Polizia locale, impegnato in una fitta serie di controlli sistematici volti a garantire la sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di degrado e microcriminalità nelle aree più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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