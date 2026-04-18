Controlli notturni della polizia locale | denunce patenti ritirate e incidenti

Nelle ultime notti, la polizia locale di Verona ha intensificato i controlli nelle zone urbane, concentrandosi sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme. Sono state effettuate verifiche sul decoro cittadino e, in parallelo, controlli specifici sulla guida in stato di ebbrezza. Durante queste operazioni sono state identificate alcune violazioni, portando al ritiro di patenti e a denunce, mentre sono stati registrati anche alcuni incidenti stradali.

Oltre alle verifiche sul decoro in città, la polizia locale di Verona ha rafforzato nelle ultime notti anche i controlli dedicati alla sicurezza stradale, con particolare attenzione alla guida in stato di ebrezza.L’attività ha portato alla denuncia di 6 persone trovate con tassi alcolemici.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Domenica ecologica a Frosinone: 76 multe e 2 patenti ritirate nei controlli della Polizia LocaleNel capoluogo ciociaro 150 veicoli fermati durante il blocco del traffico: sanzioni per violazioni al divieto di circolazione e stop ai roghi per... Controlli straordinari, denunce e patenti ritirateTra le serate di sabato e domenica scorsi, gli uomini e le donne della Compagnia Carabinieri di Comacchio hanno messo in campo un servizio di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Polizia Locale: resoconto attività 2025; Rivalta, controlli notturni sulle strade: 15 multe tra via Giaveno e Pasta; Polizia locale, a Soresina impennata di controlli; Sicurezza urbana, vigili in servizio fino all’alba. Malpensata, raffica di furti notturni: «Servono maggiori controlli». Il Comune: «L’area è presidiata»La richiesta d’aiuto dei commercianti del quartiere di Bergamo: «Danni ai locali e alle auto in sosta». L’assessore alla Sicurezza: «Quartiere tra i più sorvegliati». Le Volanti sventano un colpo al p ... ecodibergamo.it San Benedetto, via al potenziamento della polizia municipale, controlli fino all’alba per sicurezza e movidaDa giugno a settembre servizi rafforzati nelle ore serali e notturne, con attenzione a lungomare, aree della movida, manifestazioni, traffico, schiamazzi e tutela dei residenti ... lanuovariviera.it Controlli notturni a Fino Mornasco Fermati tre soggetti con armi e droga sintetica www.comonews.it #comonews #giornaleacomo #lanotizianavigasullario #comonews24 #notizieacomo #poliziadistato #finomornasco #cronaca facebook