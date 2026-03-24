Droga furti e alcol | 6 denunce 3 patenti ritirate e 7 segnalati per stupefacenti

Nel fine settimana, la Compagnia di Fidenza ha attuato un'operazione straordinaria di controllo del territorio. L'attività, pianificata nell'ambito delle strategie di prevenzione e contrasto all'illegalità, ha visto l'impiego di un dispositivo articolato composto da personale in uniforme e in “borghese” delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia. L’azione, estesa su tutto il territorio della Compagnia, si è concentratasulla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai reati c.d. “predatori” e sull’osservanza delle norme che disciplinano il codice della strada. Le modalità... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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