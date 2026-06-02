Controlli dei carabinieri del Nas in una casa di riposo | c' erano più anziani del consentito

I carabinieri del Nas, insieme ai colleghi del Nil di Catania, hanno svolto un controllo in una casa di riposo nel comune di Fiumefreddo di Sicilia. Durante l’ispezione, è stato rilevato che il numero di anziani presenti superava quello consentito dalla normativa. Non sono stati riportati altri dettagli riguardo a eventuali irregolarità o sanzioni.

I carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia, insieme al Nas e al Nil di Catania, hanno effettuato un controllo ispettivo in una comunità alloggio per anziani situata nel comune di Fiumefreddo di Sicilia.Al termine delle verifiche, i militari del Nas hanno riscontrato delle difformità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Napoli, blitz dei Carabinieri a Secondigliano: scoperta casa di riposo abusiva.

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