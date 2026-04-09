I militari del NAS di Salerno hanno effettuato un'operazione nel Sannio che ha portato al sequestro di circa dodici quintali di alimenti irregolari. Durante i controlli, sono state ispezionate anche alcune strutture dedicate agli anziani. L'intervento si inserisce nelle attività di vigilanza in vista delle festività pasquali, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie nel settore alimentare.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle festività pasquali, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare dei prodotti tipici e verificare le condizioni delle strutture socio-assistenziali per anziani. Il bilancio complessivo parla di circa 12 quintali di alimenti sequestrati, per un valore superiore ai 120mila euro, e sanzioni amministrative pari a circa 8mila euro. Nel Salernitano, tra Agro Nocerino Sarnese, Piana del Sele e capoluogo, sono emerse diverse criticità. Due laboratori di pasticceria sono stati sospesi, in collaborazione con l’ASL, per gravi carenze igienico-sanitarie: dalle incrostazioni di materiale organico sulle attrezzature alla presenza diffusa di sporco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz dei NAS nel Sannio: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari, controlli anche nelle strutture per anziani

Controlli dei NAS nelle province di Salerno, Avellino e Benevento: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolariIn vista delle festività pasquali, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli a tutela della salute pubblica nelle province di...

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