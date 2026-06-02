Continua il programma di lavaggio dei marciapiedi ad opera di Salerno Pulita | il video

Salerno Pulita ha proseguito con il lavaggio dei marciapiedi nella zona Irno, come mostrato in un video pubblicato sui social. Nel filmato si vede il personale dell'azienda impegnato nelle operazioni durante la notte. La società ha continuato a eseguire questa attività come parte del suo programma di manutenzione urbana.

Continua il programma di lavaggio dei marciapiedi ad opera di Salerno Pulita. Sui canali social della società, infatti, è stato pubblicato un video riguardante la notte appena trascorsa nel quale si vedono gli operatori di Salerno Pulita all'opera nella zona Irno. Il commento della società“Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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