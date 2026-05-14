Gattino bloccato sulla sponda del Testene | il video del salvataggio ad opera dei Vigili del Fuoco

Un gattino è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasto bloccato sulla sponda del fiume Testene, ad Agropoli. Il piccolo animale ha emesso un lamento continuo mentre si trovava in una zona impervia vicino all'acqua. I soccorritori hanno raggiunto il luogo con l'attrezzatura necessaria e hanno estratto il micio in sicurezza, riportandolo lontano dal rischio di cadere in acqua o di rimanere intrappolato. L'intervento è stato documentato in un video diffuso sui social network.

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