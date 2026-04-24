Nella tarda serata di ieri, il Nucleo Operativo della Polizia Municipale ha effettuato un intervento in una zona della città, accompagnato dai funzionari di Salerno Pulita. Durante l'operazione sono stati individuati e fermati alcuni individui che erano intenti a frugare tra i rifiuti contenuti nei carrellati della raccolta differenziata. Sono stati sequestrati alcuni sacchi e attrezzi utilizzati per sottrarre i rifiuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella tarda serata di ieri il Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del responsabile capitano Mario Elia, insieme agli operatori di Salerno Pulita, ha condotto una vasta operazione di controllo finalizzata al contrasto del fenomeno dei predoni che frugano tra i rifiuti e sottraggono materiali dai carrellati. L’attività ha interessato diversi quartieri della città di Salerno e ha permesso di monitorare numerosi punti di conferimento. Alla vista delle pattuglie, dieci persone si sono date alla fuga, allontanandosi rapidamente per evitare l’identificazione. 4 individui sono stati, invece fermati, identificati e trovati in possesso di materiale sottratto dai contenitori, successivamente posto sotto sequestro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO&FOTO/ Blitz della Municipale e di Salerno Pulita contro i predoni che frugano e sottraggono rifiuti dai carrellati

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