Il Fenerbache ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro per il ritorno di un ex tecnico della Juventus. L’allenatore sta valutando l’opportunità, ma ci sono anche interessamenti da parte di club arabi. La decisione finale non è ancora stata presa, e al momento non ci sono conferme ufficiali su un accordo imminente.

di Luca Fiore Conte potrebbe approdare in Turchia con il Fenerbache che ha fatto un’offerta importante. Il mister ex Juve ci sta pensando, ma occhio anche alle offerte arabe. Il Fenerbahce ha formulato una proposta economica per cercare di assicurarsi Antonio Conte in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul piatto ci sono ben 15 milioni di euro a stagione per convincere il tecnico ad accettare l’avventura nella Super Lig turca. La ricca offerta rappresenta il perno centrale della campagna elettorale di Safi, in corsa per la presidenza del club asiatico e fortemente sostenuto da Paolo Maldini. Le... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte verso la Turchia? Il Fenerbache è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro: il tecnico ex Juve ci sta pensando, ma occhio all’Arabia

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