Lewandowski sceglierà l’Arabia Saudita? L’Al Hilal pronto a mettere sul piatto un contratto praticamente impossibile a rifiutare! Le cifre

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante polacco è ora ufficialmente sul mercato, con un forte interesse da parte di un club dell’Arabia Saudita. L’Al Hilal ha presentato un'offerta con cifre record, cercando di convincere il calciatore a trasferirsi nel campionato orientale. La trattativa riguarda un contratto che, secondo le fonti, risulterebbe difficile da rifiutare per il giocatore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sul futuro dell’atleta, ma l’interesse è molto alto.

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di Luca Fioretti Lewandowski andrà in Arabia Saudita? L’attaccante polacco si mette ufficialmente sul mercato e l’Al Hilal offre cifre record per portarlo in Oriente. L’avventura di  Robert Lewandowski  in Spagna è giunta definitivamente ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, il formidabile  attaccante polacco  ha deciso di non rinnovare il proprio vincolo con il club catalano, mettendosi ufficialmente sul mercato in vista della prossima sessione estiva. Nelle ultime settimane sono andati in scena alcuni sondaggi esplorativi con il Milan e la  Juventus, desiderose di capire i margini di una simile operazione internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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