Lewandowski sceglierà l’Arabia Saudita? L’Al Hilal pronto a mettere sul piatto un contratto praticamente impossibile a rifiutare! Le cifre

L’attaccante polacco è ora ufficialmente sul mercato, con un forte interesse da parte di un club dell’Arabia Saudita. L’Al Hilal ha presentato un'offerta con cifre record, cercando di convincere il calciatore a trasferirsi nel campionato orientale. La trattativa riguarda un contratto che, secondo le fonti, risulterebbe difficile da rifiutare per il giocatore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sul futuro dell’atleta, ma l’interesse è molto alto.

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