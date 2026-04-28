Meloni | Su Patto di Stabilità non va esclusa deroga generale

Durante una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, la Presidente del Consiglio ha affermato che, secondo lei, non si dovrebbe escludere completamente la possibilità di una deroga generale al Patto di Stabilità. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a domande sui margini di manovra delle politiche economiche europee e italiane. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali date o modalità di applicazione di questa eventuale deroga.

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Una deroga generale del Patto a mio avviso non dovrebbe assolutamente essere esclusa", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Su Patto di Stabilità non va esclusa deroga generale Notizie correlate Patto di stabilità, Giorgetti e Meloni insistono sulla deroga al testo firmato da loro. Bruxelles ribadisce il suo noDopo aver firmato in Europa un Patto di Stabilità lacrime e sangue, che comporta circa 13 miliardi di tagli e tasse per noi, il duo Giorgetti- Meloni... Patto di stabilità, Meloni incalza l’Ue: “Va sospeso. Muoversi tardi sarebbe un errore”La premier Giorgia Meloni lancia un messaggio all’Europa: «L’Ue non dovrebbe sottovalutare l’impatto che la crisi potrà avere» e per questo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bruxelles respinge Meloni: patto di stabilità, nessun aiuto; Stop al patto di stabilità, Meloni insiste: voto in Parlamento; Von der Leyen, no alla sospensione del Patto di stabilità (chiesta da Italia e Spagna): Si usino i miliardi non spesi. L'Europa si divide; Meloni insiste: su energia serve allentare Patto di stabilità. Non sono sola. Ue: Meloni, su Patto non escludere una deroga generaleUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Patto di Stabilità, Bruxelles chiude ancora le porte alla sospensioneLa Commissione europea respinge ogni ipotesi di sospensione unilaterale. Nella maggioranza di governo emergono spinte diverse, ma Meloni e Giorgetti mantengono la linea del rigore. Il negoziato con l’ ... ilgiornale.it A Sky Economia focus di Armando Siri sul Patto di stabilità europeo e sul decreto lavoro approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. x.com #UE “L’Italia non ha chiesto deroghe al patto di stabilità per la crisi energetica” lo ha detto il commissario all’economia Dombrovskys precisando che si prevede per la guerra in Iran un rallentamento dell’economia in Europa compreso tra lo 0,2 e lo 0,6%. “Il n - facebook.com facebook