Oggi a Montecitorio, durante l’intervento della premier sulla situazione internazionale, le opposizioni non hanno dato molto e sono rimaste in silenzio. Conte ha espresso rabbia e si è lasciato andare a alcune dichiarazioni accese, mentre Elly ha fornito numeri e dati senza molte spiegazioni. La presenza politica davanti alla rappresentanza governativa si è svolta con pochi spunti di confronto o confronto diretto.

Non è che ci si aspettasse granché dalle opposizioni oggi a Montecitorio sull’informativa di Giorgia Meloni per la situazione internazionale. Se avessimo un’opposizione di alto profilo avremo avuto un dibattito non centrato sul dito (le solite polemiche contro la Premier) ma sulla luna (i gravi conflitti internazionali). E invece la liturgia è stata la solita: diverse omelie trite e ritrite contro la presidente del Consiglio, senza mancare di cadere nel ridicolo. Nel suo intervento, la premier si è rivolta per due volte direttamente Elly Schlein. Completamente ignorato Conte, che l’ha presa male, fuori dall’aula: “Qualsiasi decisione prenderemo, non sarà certo Meloni che deciderà nel nostro campo chi, quando e come sceglieremo il leader del campo progressista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte (ignorato da Meloni) schiuma rabbia, Elly dà i numeri: l’intervento della premier spiazza il campo largo

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Questa è la mia risposta, e quella di Giuseppe Conte , all'intervento di questa mattina della Meloni in Aula. - facebook.com facebook

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