Mercato Inter cambia il futuro di Thuram? Riflessioni in corso ma attenzione alle offerte da Arabia Saudita…

Il futuro di Marcus Thuram nell'Inter è ancora da definire, con il club che sta valutando diverse opzioni. Nel frattempo, circolano voci su possibili offerte provenienti dall'Arabia Saudita. La questione rimane aperta mentre le trattative sono in corso e le decisioni non sono state ancora prese ufficialmente. La situazione continua a essere monitorata da vicino dagli addetti ai lavori e dai tifosi.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il futuro di Marcus Thuram è tutto da scrivere e il club nerazzurro riflette: ma attenzione alle offerte “da Arabia Saudita”. Le recenti sfide di campionato contro Roma e Como sembrano aver segnato una svolta decisiva per il futuro di Marcus Thuram. Secondo quanto riportato stamane da «La Gazzetta dello Sport», l’ Inter avrebbe radicalmente cambiato prospettiva, allontanando l’ipotesi di una cessione estiva. La dirigenza nerazzurra non appare affatto propensa a liberarsi del talento francese, a meno che non arrivino proposte economiche clamorose definite «da Arabia Saudita». La volontà è quella di dare continuità a un progetto tecnico che vede in Cristian Chivu il principale architetto tattico della squadra.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, cambia il futuro di Thuram? Riflessioni in corso, ma attenzione alle offerte “da Arabia Saudita”… Mercato Inter, la Premier Legue chiama Thuram: due squadre inglesi sull’attaccante nerazzurro. Ma attenzione all’Arabia…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Thuram può lasciare i nerazzurri e dalla Premier League arriva un forte interesse. Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma…Cosa può succederePsg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma…Cosa può succedere Juventus, McKennie da... Il consiglio di mercato di Strama all’Inter... - facebook.com facebook Il consiglio di mercato di Strama all'Inter... x.com