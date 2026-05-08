Il progetto statunitense chiamato Project Freedom, volto a proteggere le navi mercantili lungo una delle rotte marittime più importanti del mondo, si è rivelato fallimentare dopo che l’Arabia Saudita ha rifiutato di partecipare. Ieri, gli Stati Uniti hanno dovuto attendere senza poter intervenire, segnando un passo indietro nel piano di sicurezza marittima. La decisione di Riyadh ha avuto ripercussioni sulla strategia americana per questa zona chiave.

Fallito il piano statunitense Project Freedom di scortare le navi mercantili lungo una delle rotte marittime più strategiche al mondo, ieri anche gli Stati uniti hanno dovuto restare in attesa della risposta iraniana all’accordo per fermare la guerra, quella paginetta di memorandum proposta da Washington e ben pubblicizzata dall’ormai ricorrente servizio di Axios. E l’Iran si sta prendendo tutto il suo tempo. Gli alleati americani del Golfo Persico erano stati colti di sorpresa dall’improvviso lancio di Project Freedom. L’Arabia Saudita aveva rifiutato l’uso delle sue basi, mentre le forze iraniane continuavano a sparare contro le navi che tentano di attraversare lo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il Project Freedom trumpiano affondato dall’Arabia Saudita

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