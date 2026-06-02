Consumano ‘miele da sballo’ tre giovani in ospedale | 17enne in rianimazione

Questa notte, i carabinieri di Arzano sono intervenuti all’ospedale di Frattamaggiore per un episodio che ha coinvolto tre giovani. I ragazzi, tutti minorenni, avevano consumato del miele da sballo, un prodotto che ha portato uno di loro in rianimazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre conseguenze o cause specifiche del loro stato.

(Adnkronos) – Consumano "miele da sballo" e finiscono in ospedale: un minorenne in rianimazione. Questa notte i carabinieri della tenenza di Arzano (Napoli) sono intervenuti all’Ospedale di Frattamaggiore. Poco prima tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni erano arrivati nel pronto soccorso in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente. Il più. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Arzano, consumano il «miele da sballo» acquistato in rete e finiscono in ospedale: 17enne grave…

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