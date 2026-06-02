Il pm ha richiesto il carcere per Ulas Demir, sospettato di aver tentato di fuggire dall’Italia. Demir è stato fermato domenica, dopo che le indagini hanno evidenziato la sua volontà di lasciare il paese. Il sostituto Paolo Storari ha firmato il provvedimento di fermo, evidenziando la volontà di Demir di allontanarsi dall’Italia. Nessuna altra persona coinvolta è stata ancora fermata o incriminata.

Uomini e caporali Ulas Demir, indagato per caporalato, era in contatto con la casa madre quando è stato fermato all’aeroporto di Orio al Serio Uomini e caporali Ulas Demir, indagato per caporalato, era in contatto con la casa madre quando è stato fermato all’aeroporto di Orio al Serio Non ci sono dubbi che Ulas Demir volesse scappare dall’Italia. Il sostituto milanese Paolo Storari, che domenica ha firmato il provvedimento di fermo nei suoi confronti, parla di «chiara volontà di fuggire». Parere condiviso dalla sua omologa bergamasca Raffaella Latorraca, che ieri ha chiesto la custodia in carcere: «Il pericolo è concreto», si legge nell’istanza a sua firma che domani si discuterà davanti al gip. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Cms.ilmanifesto.it - Consolato Usa a Milano, manager in fuga. Il pm chiede il carcere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caporalato a Milano, fermato manager in fuga verso la Turchia - 1mattina News 01/06/2026

Notizie e thread social correlati

Caporalato nel cantiere del consolato Usa a Milano, pm chiede il carcere per il manager Ulas DemirUn manager è stato richiesto in carcere dal pubblico ministero di Bergamo, Raffaella Latorraca, nell’ambito di un’indagine sul caporalato in un...

Operai sfruttati per costruire il Consolato Usa a Milano, fermato in aeroporto uno dei manager indagati. Per i pm stava scappandoUno dei manager indagati nell'inchiesta sugli operai sfruttati per la costruzione del nuovo Consolato statunitense a Milano è stato fermato in...

Temi più discussi: Paghe da fame e pizzo per i documenti: caporalato nel cantiere per il consolato Usa a Milano; Controllo giudiziario per l’azienda americana che costruisce il consolato Usa; 'Operai come schiavi' per costruire il consolato Usa a Milano; Milano, schiavi nel cantiere del consolato Usa.

Meno di due euro l'ora per costruire il consolato Usa a Milano. Non abbiamo alternative. Parla un operaio di 27 anni, originario del Kenya #ANSA ow.ly/ez9t50Z6jCE x.com

'Schiavi per costruire Consolato Usa a Milano', fermato manager Caddell. Bloccato allo scalo di Bergamo, stava partendo con la famiglia per Istanbul reddit

E' in carcere il manager della Caddell Co: sfruttamento di operai indiani, l'accusa. L'impresa costruiva il Consolato USA MilanoAspetta l'interrogatorio rinchiuso in cella Ulas Demir, il manager turco che dirige la filiale italiana della Caddell Construction, la compagnia che sta costruendo a Milano il Consolato americano. tg.la7.it

Caporalato nel cantiere del consolato Usa a Milano, pm chiede il carcere per il manager Ulas DemirIl 47enne è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Milano all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) prima di imbarcarsi per la Turchia: Chiara volontà di fuggire ... msn.com