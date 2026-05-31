Uno dei manager indagati nell'inchiesta sugli operai sfruttati per la costruzione del nuovo Consolato statunitense a Milano è stato fermato in aeroporto. La Procura ha disposto il fermo per il rischio di fuga. L'uomo, di nazionalità turca, è stato intercettato mentre cercava di lasciare il paese. L'indagine riguarda presunti casi di sfruttamento di lavoratori indiani impiegati nel cantiere. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo ruolo o sull'eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Svolta nell’inchiesta sugli operai indiani sfruttati per costruire il nuovo Consolato statunitense a Milano: la Procura della Repubblica ha disposto il fermo per pericolo di fuga nei confronti di Ulas Demir, il manager turco coinvolto nelle indagini. L’uomo è stato fermato all’ aeroporto di Orio al Serio con in tasca un biglietto aereo per Istanbul insieme alla famiglia. La decisione è stata presa dai pubblici ministeri del capoluogo lombardo, Paolo Storari e Mauro Clerici. Dopo il controllo giudiziario del 29 maggio in cui sono state riscontrate “numerose violazioni” nel cantiere – notizia pubblicata da ilFattoQuotidiano.it – Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto, in cui – secondo i pm – è risultata “chiara la volontà di fuggire” da parte del manager turco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Operai sfruttati per costruire il Consolato Usa a Milano, fermato in aeroporto uno dei manager indagati. Per i pm stava scappando

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