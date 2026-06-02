Consolato a Milano Stanzione | Gli Usa facciano chiarezza

Il consolato a Milano ha richiesto chiarimenti agli Stati Uniti riguardo a una situazione in corso. Un rappresentante ha riferito di aver tentato di visitare un cantiere per incontrare i lavoratori e discutere di sindacalizzazione, ma non è stato possibile accedere. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali ostacoli o motivazioni specifiche per questa impossibilità. La richiesta di chiarezza riguarda le ragioni di questa difficoltà di accesso e le modalità di gestione della questione.

Uomini e caporali I sindacati estromessi dal cantiere: «Ci dissero che non era considerato territorio italiano. Domani con Cisl e Uil saremo davanti al cantiere. Era una sede di rappresentanza: Washington dica se valgono ancora i diritti e la dignità o c’è solo il profitto» Uomini e caporali I sindacati estromessi dal cantiere: «Ci dissero che non era considerato territorio italiano. Domani con Cisl e Uil saremo davanti al cantiere. Era una sede di rappresentanza: Washington dica se valgono ancora i diritti e la dignità o c’è solo il profitto» «Avevamo provato ad accedere al cantiere, per incontrare i lavoratori e sindacalizzarli. Di tutta risposta ci era stato detto che era una zona extraterritoriale, dove vigevano le regole degli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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