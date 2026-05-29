Milano caporalato nella costruzione del consolato Usa

È stato disposto un controllo giudiziario d’urgenza sulla società di costruzioni statunitense coinvolta nei lavori di costruzione del consolato negli ultimi mesi. La decisione arriva in seguito a indagini su presunti casi di caporalato e irregolarità sul cantiere. Le autorità hanno avviato verifiche sulla gestione delle assunzioni e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti. La società non ha ancora rilasciato commenti ufficiali.

Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d’urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l’ipotesi degli inquirenti meneghini, l’azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimiò Il nuovo consolato americano, che sta sorgendo in piazzale Accursio a Milano, è un mega progetto per cui Washington ha disposto un budget da 351 milioni di dollari e un’area da edificare di circa 40mila metri quadrati, lì dove una volta sorgeva il Tiro a segno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, caporalato al cantiere del consolato Usa: blitz dei carabinieri

Notizie e thread social correlati

Milano, caporalato nel nuovo consolato Usa: "Stipendi al di sotto della soglia della povertà"A Milano, si segnala un caso di caporalato nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti.

Lavoratori sfruttati per realzzare il consolato Usa: Caddell Construction nel mirino per caporalatoLa procura di Milano ha aperto un'indagine su Caddell Construction, azienda americana di edilizia, coinvolta nei lavori per il nuovo Consolato Usa in...

Si parla di: Bozzetti (Fondazione Fiera Milano) premiato da Niaf per l’impegno nella costruzione di relazioni internazionali.

Lavoratori indiani sfruttati per costruire il consolato Usa a Milano: controllo giudiziario per il colosso Caddell ConstructionInchiesta della Procura per caporalato: i lavoratori, reclutati da una società di Nuova Delhi, ricevevano paghe sotto la soglia di povertà e vivevano sotto constante minaccia di licenziamento ... msn.com

Inchieste sul caporalato, pubblico ministero di Milano chiede documenti ad altri 13 marchi del lussoAltri 13 marchi del lusso e della moda sono coinvolti a vario titolo nelle inchieste della procura di Milano sul caporalato. Nell'elenco anche Versace, Gucci, Prada e Dolce&Gabbana. Il pubblico ... rainews.it