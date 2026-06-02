Consegnate 57 onorificenze e una medaglia d' oro di vittima del terrorismo

Durante le celebrazioni del 2 giugno a Padova, nella piazza dei Frutti, sono state consegnate 57 onorificenze e una medaglia d'oro a vittima del terrorismo. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con la consegna ufficiale delle onorificenze alle persone premiate. La cerimonia ha coinvolto le autorità e i presenti nella piazza.

Nel corso delle celebrazioni del 2 giugno a Padova nella splendida cornice di piazza dei Frutti sono state consegnate come da tradizione le onorificenze. Nello specifico il prefetto Giuseppe Forlenza ha consegnato cinquantasette onorificenze dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” e la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su terrorismo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BAT CONSEGNATE LE ONORIFICENZE OMRI, DEL SANTO SEPOLCRO E LE MEDAGLIE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO

Notizie e thread social correlati

Medaglia d’oro all’Anps: il tributo ai caduti del terrorismoDurante una cerimonia ufficiale, è stata consegnata una medaglia d’oro dall’Associazione nazionale poliziotti di stato (Anps) in memoria dei caduti...

Nuovi dieci maestri del lavoro nel Piacentino: consegnate le onorificenzeVenerdì 1° maggio si è svolta a Bologna, nel salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, la cerimonia di consegna delle onorificenze ai dieci nuovi...

Temi più discussi: Festa della Repubblica - Il programma delle celebrazioni a Macerata; Piazza dei Frutti accoglie la celebrazione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana; Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: chi sono i torinesi nuovi cavalieri, ufficiali, commendatori e cavalieri di Gran Croce; 80 anni di Repubblica, cerimonia e consegna onorificenze a Brindisi: un ufficiale e otto cavalieri.

Consegnate 57 onorificenze e una medaglia d'oro di vittima del terrorismoNella suggestiva location di piazza dei Frutti uno dei momenti più significativi della cerimonia dell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica è stata la consegna dei riconoscimenti da ... padovaoggi.it

Festa del 2 Giugno, le 57 onorificenze consegnate a TorinoAll'ex prefetto e questore Luigi La Sala il diploma di cavaliere di gran croce, Agostino Re Rebaudengo diventa grand'ufficiale. Nominati anche 5 commendatori, 11 ufficiali, 39 cavalieri: Riferimento ... rainews.it