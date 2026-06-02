Affrontare un torneo dal vivo, significa anche guardare in faccia il proprio avversario. Per quanto non esista una ricetta "universale" il corpo parla forse più del poker. La famosa "mano tremolante" non è l'unico indizio, la lista dei tells è lunga e va adattata da giocatore a giocatore. Vediamo come riconoscere un tell Esiste una lunga narrativa sul corpo umano al tavolo da poker. I giocatori meno esperti tendono a dare "indicazioni corporee": sappiamo approfittarne? Vediamo insieme quali sono e come riconoscere i tells più comuni di un giocatore che affrontiamo in un torneo Una delle più grandi leggende al tavolo, vincitore di due Main Event con la stessa starting hand (10-2), autore di uno dei libri che ha cambiato la storia del poker. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conoscere e riconoscere i tells altrui al tavolo. La nostra guida

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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