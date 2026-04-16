La Costituzione Italiana strumento di garanzia e inclusione sociale | sette incontri far conoscere le opportunità e i valori della nostra Carta costituzionale

È partito un progetto intitolato “La Costituzione italiana, strumento di garanzia e inclusione sociale” che prevede sette incontri aperti alla cittadinanza. Durante questi incontri si discuterà delle opportunità offerte dalla Costituzione e dei principi fondamentali che la costituiscono. L’iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti in un confronto diretto, con incontri frontali organizzati in diverse sedi. Lo scopo è di promuovere la conoscenza della Carta costituzionale tra i cittadini.

Al via il progetto: “La Costituzione italiana, strumento di garanzia e inclusione sociale” che in 7 incontri frontali aperti alla cittadinanza si prefigge di far conoscere le opportunità e i valori fondanti della nostra Carta costituzionale, stimolando un dibattito aperto tra gli utenti al fine.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Mattarella e i valori della Repubblica. Costituzione e Carta Onu, il nostro DnaI valori repubblicani sono il filo rosso che lega il passato – la nascita stessa dell’Italia unita – con il presente e le sue molte inquietudini. “Il Board of Peace è uno strumento di comando degli Stati Uniti: per questo è incompatibile con la nostra Costituzione”Lo statuto del Board of Peace voluto da Trump apre un fronte delicato per l'Italia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Studenti a lezione di Costituzione in Prefettura; La Costituzione italiana alla maturità 2026: articoli da sapere e riassunto per l'orale di educazione civica; Il Policlinico di Sant’Orsola di Bologna R1PUD1A la guerra; I valori costituzionali: via al progetto dell’Istituto Gramsci Toscano. Presentazione del libro La Repubblica Italiana attraverso i principi fondamentali della sua CostituzioneIl Liceo Leonardo di Giarre, nell’ambito del progetto Em.Pa.Dem, ospiterà, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 10, presso l’aula magna della sede centrale di Via Veneto 91, la presentazione dell’opusco ... blogsicilia.it Il 2 giugno raccontato ai bambini: ecco 5 libri per spiegare la Costituzione italiana ai più piccoliIl 2 giugno è una ricorrenza importante per il nostro paese. Nel 1946 gli italiani furono chiamati a votare per scegliere tra monarchia e Repubblica, vinse quest’ultima e per questo venne istituita ... ilfattoquotidiano.it “Senza memoria non c’è futuro”: al Granarone ottant’anni di Costituzione Italiana e democrazia facebook L’articolo 33 della Costituzione italiana. Dedicato ai burocrati europei che ricattano e minacciano le libere, autonome e sovrane istituzioni culturali italiane come la Biennale di Venezia. x.com