Giornata spondiloartrite assiale Apmarr promuove ‘Conoscere per riconoscere’

In occasione della giornata dedicata alla spondiloartrite assiale, l’associazione promuove l’iniziativa ‘Conoscere per riconoscere’. Questa malattia reumatologica cronica infiammatoria, spesso invisibile e difficile da diagnosticare, interessa circa 40.000 persone in Italia e può influire significativamente sulla qualità della vita di chi ne è affetto. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza e favorire una diagnosi tempestiva.

(Adnkronos) – Spesso invisibile, difficile da diagnosticare, ma capace di incidere profondamente sulla qualità della vita, la spondiloartrite assiale è una patologia reumatologica cronica infiammatoria che in Italia colpisce circa 40mila persone. In occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia, che si celebra il prossimo 2 maggio, Apmarr-Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare promuove una serie di iniziative di sensibilizzazione, tra cui un webinar 'Conoscere per riconoscere' – in programma il 4 maggio alle ore 18 – in diretta streaming sui canali Apmarr Facebook e YouTube. L’appuntamento – informa una nota – vedrà il contributo di specialisti e pazienti, con l’obiettivo di fare luce su diagnosi, terapie e gestione quotidiana della malattia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Giornata mondiale del Parkinson: come riconoscere i sintomi iniziali e prevenire il disturboAnche “il più forte di tutti” Muhammad Ali, celeberrimo boxeur, ha sofferto a causa della malattia di Parkinson. Leggi anche: Giornata mondiale contro il cancro: l’Asl promuove la prevenzione Una raccolta di contenuti Si parla di: Una camminata arancione al Parco Bassetti per sensibilizzare sulla spondiloartrite assiale. Una camminata arancione al Parco Bassetti per sensibilizzare sulla spondiloartrite assialeUn’iniziativa che unisce movimento, consapevolezza e partecipazione collettiva, promossa da Apmarr – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare ... varesenews.it Spondiloartrite assiale. Ne soffre 1 persona su 150 nel mondo, il 4 maggio World AS DayL’Apmarr mette in guardia:. Segni e sintomi possono essere confusi con altre condizioni quali il mal di schiena, portando a ritardi nella diagnosi e nei trattamenti che possono anche causare una ... quotidianosanita.it