Confesercenti Toscana | assemblea regionale il 9 giugno in Palazzo Vecchio

L'assemblea regionale di Confesercenti Toscana si terrà il 9 giugno 2026 nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. L'evento è previsto per quella giornata e coinvolgerà i rappresentanti dell'associazione nella regione. La riunione si concentra sulla selezione dei nuovi rappresentanti e sulla definizione delle prossime attività. La data e la sede sono state comunicate ufficialmente, senza ulteriori dettagli sugli argomenti trattati.

FIRENZE – Martedì 9 giugno 2026, nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, si svolgerà l’Assemblea Regionale Elettiva di Confesercenti Toscana. Dopo l’elezione del presidente e gli adempimenti statutari, seguiranno i saluti istituzionali e due panel in cui saranno affrontati i temi della trasformazione dei territori toscani e del ruolo dell’UE nella rivoluzione digitale e nella predisposizione delle risorse europee. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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