confesercenti in assemblea terzo mandato per nannizzi

Sarà Leonardo Nannizzi il Presidente provinciale di Confesercenti per i prossimi 4 anni. 66enne, commerciante di abbigliamento e articoli sportivi a Siena, Nannizzi assume l’incarico per il terzo mandato, a poco più di 8 anni dalla prima volta, quando raccolse il testimone da Carlo Conforti. La nomina è l’esito dell’Assemblea elettiva riunitasi oggi: al Piccolo Castello di Monteriggioni si è completata la fase di rinnovo per gli organismi rappresentativi di Confesercenti Siena, con dieci assemblee elettive d’area per diciannove Presidenti comunali, in aggiunta alle figure nominate nel 2025 per i Direttivi di categoria. Nei giorni scorsi l’elezione di Duccio Giovannini quale Presidente comunale del capoluogo ha fatto seguito a quelle di Marco Rossi (Poggibonsi), Francesco Contorni (Abbadia San Salvatore), Marzio Pagliai (Montepulciano). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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