Condannato per un furto in abitazione | arrestato dalla polizia a Fondi

Da latinatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di nazionalità albanese, residente da anni in Italia, è stato arrestato a Fondi dopo essere stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per un furto in abitazione. La condanna è definitiva e l’arresto è stato eseguito dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di pena.

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Dovrà scontare un anno e sei mesi di reclusione per aver commesso un furto in un'abitazione. Un cittadino di nazionalità albanese, da anni residente in Italia è stato condannato in via definitiva e arrestato dalla polizia a Fondi, in esecuzione di un'ordinanza di esecuzione della pena.Con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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